Trump ve Netanyahu'dan Gazze için ikinci görüşme!

ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta içerisinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ikinci kez görüştü. Görüşme, Netanyahu'nun Trump'ın ocak ayında göreve başlamasından bu yana gerçekleştirdiği üçüncü ABD ziyareti kapsamında yapıldı.

Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmenin Oval Ofis'te ve basına kapalı şekilde yürütüldüğü, toplantının bir saatten uzun sürdüğü bildirildi. Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların ele alındığı belirtildi.

Netanyahu, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump ile bu hafta yaptıkları ikinci görüşmenin tamamlandığını duyurdu. Gazze'de esirlerin serbest bırakılmasının ve "Hamas'ın askeri ve yönetsel kapasitesinin ortadan kaldırılmasının" görüşmenin merkezinde yer aldığını ifade etti. Ayrıca, İran'la ilgili gelişmelerin ve olası sonuçlarının da değerlendirildiğini kaydetti.

Amerikan haber sitesi Axios, Trump-Netanyahu görüşmesinden önce Katar'dan gelen bir heyetin de Beyaz Saray'da üst düzey ABD yetkilileriyle bir dizi toplantı yaptığını aktardı. Bu görüşmelerin birkaç saat sürdüğü bildirildi.

"Ara buluculardan gelen teklifi kabul ettik"

Netanyahu, Washington'daki temaslarının ikinci gününde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile de bir araya geldi. Bu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkese ulaşılması için yürütülen girişimlere değinerek, "Ara buluculardan gelen teklifi kabul ettik. İyi bir teklifti. (Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi) Steve Witkoff'un orijinal fikrine uyuyor ve biz de buna yaklaştığımızı düşünüyoruz. Amacımız bir sonraki aşamaya geçmek" ifadelerini kullandı.

60 günlük bir ateşkese varılabilir

Steve Witkoff ise yaptığı son açıklamada, Gazze'deki ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini belirterek, hafta sonuna kadar 60 günlük bir ateşkese varılabileceği konusunda “umutlu” olduğunu söyledi.