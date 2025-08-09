Trump ve Putin, Alaska’da Ukrayna krizini görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin 15 Ağustos’ta ABD’nin Alaska eyaletinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Trump, olası Rusya-Ukrayna barış anlaşmasının “bazı toprak takaslarını” içerebileceğini söyledi.

Açıklama, Trump’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile düzenlediği basın toplantısının ardından geldi. ABD Başkanı, her iki tarafın çıkarına olacak şekilde toprak takasının barış planında yer alabileceğini belirtti.

Kremlin’den doğrulama

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da zirveyi doğruladı. Uşakov, görüşmede Ukrayna krizinin çözümüne odaklanılacağını ifade ederek, “Rusya ve ABD yakın ve sınır komşusu. Bu yüzden heyetimizin Bering Boğazı’nı geçerek böyle önemli bir zirveyi Alaska’da yapması mantıklı görünüyor.” dedi.

Uşakov, iki ülkenin Alaska ve Arktik bölgesindeki ekonomik çıkarlarına da dikkat çekti.

Putin’in ateşkes şartı

Wall Street Journal’ın Avrupalı ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı habere göre, Putin, Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’a tam ateşkes için şartlarını iletti. Buna göre, Doğu Ukrayna’nın Rusya’ya verilmesi ve Ukrayna güçlerinin Donetsk’in tamamından çekilmesi durumunda ateşkes sağlanabileceği bildirildi.

Trump yönetimi, öneriyi Avrupalı ve Ukraynalı yetkililere iletirken, planın Avrupa başkentlerinde endişe yarattığı aktarıldı. Kremlin ise Alaska’daki buluşmanın ardından gelecek zirvenin Rusya’da yapılmasını beklediklerini ve Trump’a bu yönde davet ilettiklerini duyurdu.