Trump ve Putin’in telefon görüşmesi sonrası ateşkes çok yakın! Heyetlerin biraya geleceği tarih belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes arayışlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fox News’a konuşan Witkoff, ateşkes görüşmelerinin 23 Mart Pazar günü Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde devam edeceğini duyurdu.

Witkoff’un açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan 2,5 saatlik telefon görüşmesinin ardından geldi. Görüşmede ele alınan konular arasında, enerji altyapılarına yönelik karşılıklı saldırıların durdurulması ve Karadeniz’de güvenli seyrüseferin sağlanması gibi başlıklar yer aldı.

Witkoff, “Yakın zamana kadar enerji altyapısına yönelik ateşkes ile Karadeniz’de ateş yasağı konularında fikir birliğine varamamıştık. Bugün bu noktaya geldik ve tam bir ateşkese az bir mesafemiz kaldığını düşünüyorum. Başkan Putin’i ülkesini nihai bir barış anlaşmasına yaklaştırmak için yaptığı her şey için takdir ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun başkanlık edeceği heyetin Cidde’ye gideceğini belirten Witkoff, görüşmelerde kimlerin yer alacağına dair detay paylaşmadı.

Kremlin’den yapılan açıklamada ise Putin’in, Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna ve Rusya’nın enerji altyapılarına yönelik saldırıları 30 gün süreyle durdurma teklifini kabul ettiği bildirilmişti. Putin’in bu yönde Rus ordusuna gerekli emri verdiği aktarılırken, Karadeniz’de güvenli seyrüsefer planına da olumlu yaklaşıldığı ve detayların müzakere edileceği belirtilmişti.