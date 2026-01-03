Trump, Venezuela'ya saldırı öncesi Ulusal Güvenlik Toplantısı yaptı

The New York Times’ın (NYT) haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, 2 Ocak akşamı Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde bir ulusal güvenlik brifingi düzenledi. Toplantının, Venezuela’ya yönelik askeri hamlelerden hemen önce yapıldığı aktarıldı.

Kapsamlı biçimde ele alındı

Haberde, Başkan Trump’ın en üst düzey danışmanlarından birkaçının toplantıda hazır bulunduğu ve Venezuela dosyasının kapsamlı biçimde ele alındığı belirtildi. Görüşmelerin saatler süren yoğun değerlendirmeler içerdiği kaydedildi.

The Wall Street Journal’a konuşan bir kaynak, Washington’un Venezuela’da fiilen bir operasyon yürüttüğünü doğruladı. Kaynak, Beyaz Saray’ın resmi açıklamasının, ABD askeri uçaklarının Venezuela hava sahasından ayrılmasının ardından yapılacağını ifade etti.

Beyaz Saray’dan açıklama bekleniyor

ABD yönetimi henüz kamuoyuna resmî bir açıklama yapmadı. Ancak hem NYT hem de Wall Street Journal’ın aktardığı bilgiler, Venezuela’ya yönelik askeri adımların doğrudan Beyaz Saray ve Trump’ın bilgisi dahilinde planlandığını ortaya koyuyor.

Toplantı ve ardından gelen saldırı haberleri, ABD-Venezuela hattındaki gerilimin askeri boyutta yeni bir safhaya taşındığı yorumlarına yol açtı. Gözler şimdi Beyaz Saray’dan gelecek resmi açıklamaya çevrilmiş durumda.