Trump, vergi reformunu çarşamba günü imzalayabilir
ABD'de vergi reform tasarısının pazartesi ve salı günü oylanarak kabul edilmesi, paketin çarşamba günü ise Trump tarafından imzalanması bekleniyor.
ABD'de Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi çoğunluğun üzerinde anlaşmaya vardıkları vergi reform tasarısının nihai hali gelecek hafta Senato ve Temsilciler Meclisi'nde oylanacak.
Senato'daki oylamanın pazartesi günü yapılması planlanıyor. Vergi reformu Temsilciler Meclisi'nde ise salı günü oylanacak.
Senato ve Temsilciler Meclisi'nin paketi onaylaması halinde Başkan Donald Trump'ın çarşamba günü vergi reformunu imzalayarak yasalaştırması bekleniyor.