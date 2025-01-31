Trump, Washington'da 67 kişinin öldüğü uçak kazasının sorumlularını açıkladı

Başkent Washington yakınlarında askeri helikopterle yolcu uçağının çarpıştığı kazada 67 kişi hayatını kaybetmişti. ABD Başkanı Trump, yaptığı yazılı açıklamada, Washington'daki uçak kazasından dolayı Biden ve Obama yönetimlerini suçladı.

Trump, "Bu şok edici olay, Obama ve Biden yönetimleri sırasında Federal Havacılık İdaresinde liyakat ve yeterliliği en aza indiren sorunlu ve muhtemelen yasa dışı kararları takip etmektedir" ifadesini kullandı.

"FAA'nın güvenlik ve yeterliliği yükseltilmeli"

Trump, göreve yeni başlayan Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ve yeni atanan FAA Yönetici Vekili Christopher Rocheleau'ya geçen 4 yıl boyunca güvenlik protokollerinde yapılan tüm işe alım kararlarını gözden geçirmeleri ve yeterlilik standartlarını karşılamayan kişilerin yerlerinin değiştirilmesi dahil tavizsiz şekilde havacılık güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaları talimatını verdiğini vurguladı.

Trump, dün "kurumun 22 yıllık emektarı" diye nitelendirdiği Christopher Rocheleau'yu, FAA'nın Yönetici Vekili olarak atadığını duyurmuştu.

Geciken uyarı kazaya yol açtı

ABD Başkanı Donald Trump, kazayla ilgili düzenlediği basın brifinginde, Ronald Reagan Havalimanı kulesinin helikopteri son anda uyardığını ve kazanın önlenememesinin bir nedeninin de bu olduğunu söylemişti.

Hava trafik kontrolörünün çok geç uyarı yaptığını savunan Trump, "Bazı uyarıları yaptılar ama bunlar çok çok geç yapıldı. Neredeyse kazadan birkaç saniye önce verilmiş gibiydi. Buraya en zeki ve psikolojik olarak en iyi durumdaki insanların alınması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.