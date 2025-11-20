Çok beklenen Epstein dosyaları kamuoyuna açıklanacak

ABD Kongresi’nin, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ağı kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e dair belgelerin kamuya açılmasını öngören yasa tasarısını onaylamasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Epstein’in Demokrat yönetim döneminde değil, 2019’da kendi ilk başkanlık sürecinde resmen suçlandığını anımsatarak, "Epstein hayatı boyunca Demokrat Partili oldu. Demokrat siyasetçilere binlerce dolar bağış yaptı" ifadelerini kullandı.

Trump: Yasayı imzaladım

Ayrıca Epstein’in Bill Clinton başta olmak üzere birçok üst düzey Demokrat isimle yakın ilişkileri olduğunu iddia eden Trump, "Demokratlar hakkındaki gerçekler ve onların Jeffrey Epstein ile bağlantıları yakında ortaya çıkabilir; çünkü Epstein dosyalarının yayımlanmasına ilişkin yasayı az önce imzaladım!" dedi. Trump, belgelerin kamuya açılmasını sağlayan düzenlemenin kendi talebi üzerine Kongre’nin her iki kanadından geçtiğini belirtirken, "Adalet Bakanlığı, benim talimatımla yaklaşık 50 bin sayfalık belgeyi halihazırda Kongre'ye teslim etti" açıklamasını yaptı.

Yine Biden yönetimini suçladı

Trump, Joe Biden yönetiminin ise "Demokrat Epstein ile ilgili tek bir dosya ya da sayfa bile teslim etmediğini" ve "konu hakkında konuşmayı bile reddettiğini" söyleyerek eleştirilerini sürdürdü. Trump, Demokratların, Cumhuriyetçi Parti'den çok kendilerini ilgilendiren “Epstein” meselesini, kendi yönetiminin başarılarını gölgeleme amacıyla kullandığını ileri sürdü.

Biden döneminin, Demokratların ortaya attığı çeşitli “cadı avı” ve “aldatmaca” iddialarıyla ülkeyi yorduğunu savunan Trump, bunların ülkeye zarar verdiğini ve Trump yönetiminin çalışmalarını gölgeleme amacı taşıdığını öne sürdü. Epstein üzerinden yöneltilen iddiaları da “aldatmaca” olarak nitelendiren Trump, "Bu son aldatmaca da tıpkı diğerleri gibi Demokratların elinde ters tepecek" ifadesini kullandı.

Epstein–Trump ilişkisi geçmişte gündem olmuştu

Trump’ın Epstein’in cinsel istismar amaçlı insan kaçakçılığı yaptığını bildiğine yönelik iddialar daha önce çok tartışılmıştı. Trump, ilk aşamada bu suçlamaları reddederek Epstein ile bir dönem arkadaş olduklarını ancak sonrasında yollarının ayrıldığını belirtmişti. Epstein dosyalarını “pis ve sıkıcı” olarak gördüğünü söyleyen Trump, konunun Demokratlar tarafından yürütülen bir “aldatmaca” olduğunu savunmuştu.

Trump baskı sonrası tutumunu değiştirmişti

Kamuoyu baskısının artmasının ardından Trump, hızlı bir politika değişikliğine giderek Cumhuriyetçi Partili temsilcileri Epstein belgelerinin yayımlanmasına destek olmaya çağırmış ve "Gizleyecek bir şeyimiz yok" mesajını vermişti. İlgili tasarı, Temsilciler Meclisi’nin onayının ardından Senato’da da kabul edilmişti. Kongre’nin iki kanadından geçen düzenlemenin Trump’ın imzasıyla yasalaşacağı duyurulmuştu.