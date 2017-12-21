Trump, yasama başarısını kutladı

21 Aralık 2017

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin vergi sisteminde son 30 yılın en büyük değişikliklerini içeren yasa tasarısının Kongreden geçmesini Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikle kutladı.

Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin iştirak ettiği kutlamada konuşan Trump, vergi paketi kapsamında 3,2 trilyon dolarlık vergi indiriminin hayata geçeceğini müjdeledi.

Trump, Amerikalı şirketlerin kurumlar vergisinin yüzde 35'ten yüzde 21'e çekilmesi nedeniyle ülkeyi artık terk etmeyeceklerine ve terk edenlerin geri döneceğine dikkati çekerek, "Şirketler yeniden ülkemize akın edecekler" dedi.

Ayrıca şirketlerin vergi ödememek adına ülke dışına çıkardığı kazançlarını da ABD'ye getireceğini dile getiren Trump, bunun ülke ekonomisine katkısının 4 trilyon doları bulacağını vurguladı.

"Obamacare'i teknik olarak iptal ettik"

Başkan Trump, vergi paketinin, selefi Barack Obama tarafından zorunlu hale getirilen sağlık sigortasını yeniden isteğe bağlı kılacağına değinirken, "Obamacare'i teknik olarak iptal ettik çünkü bireysel sağlık sigortası zorunluluğunu kaldırdık. Bu uygulama, Obamacare için en önemli finansman kaynağıydı" ifadelerini kullandı.

Bu arada Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Trump'ın vergi tasarısını ne zaman imzalayacağının henüz belli olmadığı bildirildi.

Kaynak: AA