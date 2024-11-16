Trump yeni Beyaz Saray Sözcüsü'nün adını açıkladı

Trump, seçim kampanyasının sözcüsü Karoline Leavitt'in Beyaz Saray Sözcüsü olacağını açıkladı. Leavitt'i 'zeki, sert ve son derece etkili bir iletişimci' olarak niteleyen Trump, "Kürsüde başarılı olacağına ve Amerika'yı yeniden büyük yaparken mesajımızı Amerikan halkına iletmemize yardımcı olacağına inancım tam" ifadesini kullandı.

Trump'ın ilk başkanlığı döneminde Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı olarak görev yapan Leavitt, sosyal medya platformu X'teki hesabından Trump'ın açıklamasını paylaşarak seçilmiş başkana teşekkür etti. Trump, başka bir açıklamasında da seçim kampanyasında iletişim direktörlüğü yapan Steven Cheung'u da Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak görevlendireceğini duyurdu.

İçişleri Bakanı adayı aynı zamanda 'Ulusal Enerji Konseyi' başkanı olacak

Trump, İçişleri Bakanlığına aday göstereceğini duyurduğu North Dakota Valisi Doug Burgum'un ayrıca yeni kurulacak 'Ulusal Enerji Konseyinin' başkanlığını da yürüteceğini belirtti. Trump konseyin, enerji sektöründe 'izinler, üretim, dağıtım, düzenleme ve nakliyatla ilgilenen tüm devlet daireleri ve kuruluşlarını' bünyesinde barındıracağını ve 'ABD'nin enerji hakimiyetine giden yolu' denetleyeceğini kaydetti.