Trump: Yeni bir Orta Doğu şekilleniyor

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ziyareti kapsamında Knesset’te yaptığı tarihi konuşmada, Orta Doğu’da yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Trump, “Bugün çok güzel bir gündeyiz. Rehineler ailelerine kavuşuyor, silahlar susuyor, güneş kutsal topraklar üzerinde yeniden yükseliyor” dedi.

"Olağanüstü vatanseverlik ve cesaret sergileyen Başbakan Netanyahu'ya teşekkür etmek istiyorum" ifadesini kullanan Trump, “Olağanüstü bir vatanseverlik sergiledi. Bu kolay bir süreç değildi, ama harika bir iş çıkardı” dedi.

ABD ve İsrail ilişkilerinin “altın bir çağa” girdiğini belirten Trump, “Bu yalnızca savaşın bitişi değil, Tanrı çağının yeniden başlangıcıdır. Yeni bir Orta Doğu şekilleniyor” diye konuştu.

"Sahip olduğumuz silahlar, kimsenin hayal bile edemeyeceği silahlar"

"ABD, dünya tarihinin en büyük ve en güçlü ordusuna sahip. Sahip olduğumuz silahlar, kimsenin hayal bile edemeyeceği silahlar. Bunların çoğunu İsrail'e verdik" diyen Trump, Netanyahu'nun kendisini arayıp çeşitli silahlar istediğini ve kendisinin bazılarının adını daha önce duymadığı silahları İsrail'e verdiğini belirtti.

Konuşma sırasında protesto edildi

Trump'ın, konuşması sırasında "Filistin'i tanıyın" pankartları açan milletvekilleri Eymen Avde ve Ofer Cassif, zorla dışarı çıkarıldı.

Trump, Avde ve Cassif'in zorla dışarı çıkarılmasının ardından "Bu çok etkili oldu" dedi.

Filistin asıllı milletvekili Eymen Avde, daha sonra sosyal medya platformundan, "Filistin'i tanıyın" yazılı pankartı tuttuğu fotoğrafını paylaştı.

Avde, "Beni, tüm uluslararası toplumun hemfikir olduğu bir talepte bulunduğum için salondan çıkardılar. Bu talep, Filistin devletinin tanınmasıydı. Bu basit gerçek kabul edilmeli; burada iki halk var ve ikisi de hiçbir yere gitmiyor" ifadesini kullandı.