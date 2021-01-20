Trump yeni bir siyasi parti kurmayı değerlendiriyor

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde dostları ile yaptığı görüşmelerde yeni bir siyasi parti kurmayı değerlendirdi.



Trump'ın geçtiğimiz hafta birçok danışmanı ve başka insanlar ile bu konuyu görüştüğünü belirten kaynaklar, Trump'ın kuracağı bu parti için "Vatansever Parti-Patriot Parti" adını düşündüğünü de ifade ediyorlar.



Kaynaklar, Başkan Trump'ın son günlerde pekçok Cumhuriyetçi lider ile kavga ettiğini belirtilirken, Senato'daki Cumhuriyetçilerin lideri

Mitch McConell dün yaptığı açıklamada Trump'ı 6 Ocak'taki Kongre baskınını kışkırtmak ile suçladı.



Trump'ın yeni bir parti kurmak konusunda ne kadar ciddi olduğunun net olmadığını ifade eden WSJ, ABD siyasetinde üçüncü parti olarak yer alma çabalarının geçmişte başarısız olduğunu hatırlattı.