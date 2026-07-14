Trump yeni yaptırımı duyurdu: İran limanlarına tam abluka uygulanacak

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetlerine, İran'a yönelik yeni adımlara ve Körfez ülkeleriyle yürütülen ekonomik iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'a yönelik sert mesajlar veren Trump, ülkeye bağlı deniz ticaretine tam abluka uygulanacağını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Petrol, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun muazzam gücü sayesinde hiç olmadığı kadar akıyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth'e, Genelkurmay Başkanı Dan Caine'e ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'a özel bir selam gönderiyorum. Onlar ve dünyanın açık ara en güçlü ordusunun tüm mensupları sayesinde Hürmüz Boğazı, İran hariç tüm gemi trafiğine açık. Bunun nedeni ise İran'ın yalan söyleyen, şiddet yanlısı ve kötü niyetli yönetiminin ülkeyi tam bir yıkıma sürüklüyor olmasıdır.

Bu nedenle, yalnızca İran limanlarına giden veya bu limanlardan gelen ya da İran yükü taşıyan gemilere yönelik tam kapsamlı bir abluka uygulayacağız.

Orta Doğu liderleriyle yaptığımız son derece verimli görüşmeler doğrultusunda, yüzde 20'lik ABD geri ödeme ücretini, Körfez ülkelerinin ABD'de gerçekleştireceği ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla değiştirmeye karar verdim. Bu yatırımlar devasa büyüklükte olacak; aynı zamanda bu ülkeler ve gelecekleri açısından da son derece faydalı olacak.

Herkesin bildiği gibi, tarihte herhangi bir ülkenin ABD'de yaptığı en büyük dolar bazlı yatırımlara zaten sahibiz. Ancak bu yeni yatırımlar bu rakamı daha da büyütecek. Fabrikalar, üretim tesisleri ve ekipmanlar tarihi ölçekte ABD'ye akacak ve bunun sonucunda milyonlarca ilave yüksek ücretli Amerikan istihdamı oluşturulacak.

Amerika yeniden kazanıyor; hem de daha önce hiç olmadığı kadar. İran'ın yüz binlerce insanı, aralarında 52 bin protestocunun da bulunduğu kişileri öldürdüğü günler sona erdi. Ve en önemlisi, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak.

Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."

Trump: Geçiş ücreti alınmamalı

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti ile ilgili birçok ülkenin kendisini aradığını belirterek, "Farklı kişiler ve ülkelerden telefonlar aldım. Bana, ‘Bunu farklı bir şekilde yapmak isteriz. ABD’ye milyarlarca dolar yatırım yapmak isteriz’ dediler. Aslında bu hoşuma gitti, çünkü bence hiç kimse boğazdan geçiş ücreti talep etmemeli" dedi.