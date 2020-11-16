Trump yenilgiyi kabul etti, sonra geri adım attı

Joe Biden, 3 Kasım'daki seçimlerde 232'ye karşı 306 seçiciler kurulu oyuyla Trump'ı yendi. Biden, hala bazı oy pusulaları sayılmaya devam ederken aldığı oylara göre en az 5.5 milyon farkla yani yüzde 3.6 farkla kazanmış durumda.

Seçim sonuçlarına itiraz etmek için pek çok eyalette dava açan Trump ise, Twitter'da çelişkili açıklamalarda bulundu. Trump, Twitter'da Biden'ın kazandığını ilk defa kabul etti, ancak ardından bu ifadesinden geri adım attı. Trump, oy sahtekarlığına dair iddialarını da tekrarladı.

Trump, Biden'ın adını vermeyerek ve oy sayımına dair pek çok şikayeti dile getirerek, "Seçim hileli olduğu için kazandı" dedi. 90 dakika sonra ise, Trump, "O sadece SAHTE HABER YAPAN MEDYANIN gözünde kazandı. HİÇBİR ŞEYİ kabul etmiyorum" açıklamasını yaptı.

Biden ise, krizin derinleşmesiyle aşı geliştiren şirketlerle toplantı ayarlayarak koronavirüs salgınına odaklandı.

ABD'de koronavirüs vaka sayısı bir hafta öncesine kıyasla 1 milyon artarak 11 milyonu aştı. ABD'de salgın başladığından beri en hızlı artış gerçekleşti.