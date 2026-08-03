Trump yönetimi geri adım attı: 1,8 milyar dolarlık plan iptal edildi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD yönetimi, uzun süredir tartışmalara neden olan adalet sistemi tarafından haksız yere soruşturulduğunu, kovuşturulduğunu veya mağdur edildiğini düşünen kişilere tazminat ödenmesini öngören 1,8 milyar dolarlık tazminat fonunu resmen iptal etti.

ABD Adalet Bakanı Vekili Todd Blanche, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, fonun yürürlükten kaldırılmasına ilişkin imzalı kararı paylaştı.

Tepkilerin odağındaydı

Son haftalarda senatörlerle görüşerek tartışmalı fona ilişkin endişeleri değerlendirdiklerini aktaran Blanche, görüşmeler sonucunda, Adalet Bakanlığı kararıyla oluşturulan ve "silah gibi kullanıma karşı fon" diye adlandırılan 1,8 milyar dolarlık planının yürürlükten kaldırıldığını belirtti.

Blanche, söz konusu fonun "hiçbir hüküm veya sonuç doğurmayacağını" vurguladı.

ABD Adalet Bakanlığının 18 Mayıs'ta "adalet sistemince yok yere hedef alındığını düşünen kişilere tazminat ödenmesi" amacıyla duyurduğu fon planı, 29 Mayıs'ta federal yargıç kararıyla geçici olarak durdurulmuştu.

Kongre baskını tartışması

Başkan Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde vergi bilgilerinin sızdırılması nedeniyle ABD Gelir İdaresine (IRS) açtığı davanın çözümünü de kapsayan plan, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında rol oynayanlara haksız tazminat sağlayabileceği gerekçesiyle hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi siyasetçilerin tepkisini toplamıştı.