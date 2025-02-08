Trump yönetimi Güney Afrika yardımlarını sonlandırıyor! Karara sebep olan 3 neden ne?

Beyaz Saray, Trump yönetiminin Güney Afrika'ya yardımlarına son verilmesine ilişkin yürütme kararı aldığı açıkladı. Söz konusu kararın, '2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası', İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açtığı 'soykırım' davası ve İran'la 'yakın ilişkileri' gerekçesiyle alındığı bildirildi.

"ABD, Güney Afrika hükümetinin ülkesindeki hak ihlallerinin yanı sıra ABD dış politikasını zayıflatmasını ve müttefiklerimize yönelik güvenlik tehdidi oluşturmasını destekleyemez" ifadesi kullanıldı. Hükümet verilerine göre ABD, Güney Afrika'ya 2023'te yaklaşık 440 milyon dolarlık bütçe ayırmıştı.

Musk yine devrede...

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın 24 Ocak'ta imzaladığı '2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası', toprakların yeniden dağıtımını hızlandırmaya yönelik 'tazminatsız kamulaştırma' yetkisi verdiği gerekçesiyle tartışmalara neden olmuştu.

ABD Başkanı Trump, 'topraklara el koyduğunu' ve belirli kesimlere 'çok kötü' davrandığını gerekçe göstererek, Güney Afrika'ya yönelik tüm fonları askıya alacağına dair açıklamalarda bulunmuştu. Ramaphosa'nın, Güney Afrika'daki yeni arazi yasası konusunda ABD yönetimiyle yaşanan tartışmayı yatıştırmak için Amerikalı iş insanı ve X'in sahibi Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirilmişti.