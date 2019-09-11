Trump yönetimi kabinede dikiş tutturamıyor

11 Eylül 2019

ABD Başkanı Donald Trump bu görevinde üçüncü yılına yaklaşırken, kabinedeki birçok pozisyonda değişiklik yaptı.

Trump'ın dün Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldığını duyurması, yaklaşık 3 yıldır yönetimde olan Trump döneminde kabinede yapılan sık görev değişikliklerini akıllara getirdi.

Ülke tarihinde kabinesinde en sık değişiklik yapan ABD başkanlarından biri olan Trump yönetimi, göreve başladığı 20 Ocak 2017'den bu yana birçok isimle yollarını ayırdı.

Trump'ın yolunu ayırdığı bazı isimlerin görevine son verildiği haberini Twitter'dan duyurması ve görevden alınan kişilerin de bu yolla görevden alındıklarını öğrenmesi Washington gündemini sık sık meşgul ediyor.

Trump'a Ulusal Güvenlik Danışmanı dayanmıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimde en çok değişiklik yaptığı pozisyonlardan birisi de Ulusal Güvenlik Danışmanlığı koltuğu oldu. Trump yönetimi, şimdiye kadar, toplam 3 ulusal güvenlik danışmanının görevine son verdi.

Trump, bu koltuğa ilk olarak seçim döneminde de yakından çalıştığı, Michael Flynn'i getirdi. Ancak Flynn'in bu görevi uzun soluklu olmadı ve koltuğunda 1 ayını bile doldurmadan istifa etti.

Flynn, göreve gelmeden önce Rus yetkililerle görüştüğü iddialarının ardından yapılan baskılar sonrasında 13 Şubat 2017'de görevinden ayrıldı.

Trump, daha sonra bu göreve 20 Şubat 2017'de Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ı getirdi. McMaster, bu görevde yaklaşık 1 yıl kaldıktan sonra 9 Nisan 2018'de Trump tarafından görevden alındı.

McMaster'dan boşalan göreve ise aynı gün neo-muhafazakar bir isim olarak bilinen ve George Bush döneminde ABD'nin BM Daimi Temsilciliği görevini de yapan John Bolton'u atadı.

Ancak özellikle İran ve Venezuela konusunda Trump ile karşı karşıya geldiği iddia edilen Bolton da dün kabineye veda etti.

Bolton'ın yerine vekaleten yardımcısı Charlie Kupperman gelirken, kalıcı olarak gelecek ismin ise gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

Geçen hafta da Ortadoğu Özel Temsilcisi istifa etmişti

Trump kabinesinde son günlerde yaşanan bir diğer ayrılık da Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'tan geldi.

Başkan Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Greenblatt'ın istifa edeceğini ve çalışma hayatını özel sektörde sürdüreceğini vurguladı.

Beyaz Saray'a sözcü krizi

Trump kabinesinde en çok değişiklik yapılan ve büyük tartışmalara yol açan görevlerden birisi de Beyaz Saray Sözcülüğü oldu.

Beyaz Saray'ın ilk basın sözcüsü olan Sean Spicer, görevinin ilk gününde adeta Washington basınına karşı bir savaş başlattı.

İlk basın toplantısına yaklaşık iki saat geç gelen Spicer, soru almadan sadece Trump'ın yemin törenine katılanlar hakkında yapılan "asılsız" haberler nedeniyle gazetecileri azarlayarak kürsüyü terk etti.

Basın mensuplarıyla yıldızı bir daha barışmayan Spicer, belki de Trump yönetimi içinde en fazla "dalga geçilen" isim haline geldi.

Sözcü Spicer, Trump'ın New York'tan finansçı arkadaşı Anthony Scaramucci'yi Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevine getirmesinin ardından 21 Temmuz 2017'de istifa ettiğini açıkladı. Spicer, görevi bıraktığında sadece 182 gündür Beyaz Saray'da çalışıyordu.

Spicer tartışması bitmeden Scaramucci de sadece 10. gününde görevinden alınarak, yerine Sarah Sanders getirildi.

Sanders ise yaklaşık 2 yıllık görevinin ardından Haziran 2019'da görevinden ayrıldı. Sanders'ın koltuğuna ise Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın iletişim direktörü Stephanie Grisham geldi.

Suriye'den çıkış krizi kabineyi vurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çıkacaklarını açıklamasının ardından, kabinede de önemli isimlerde değişiklikler yaşandı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Trump'ın Suriye kararının ardından 20 Aralık'ta istifasını duyurdu.

DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk da, 22 Aralık'ta istifasını verdi.

Rusya soruşturması kabinede rüzgar gibi esti

Kabine değişikliğinde adeta bir rekora imza atan Trump'ın belki de en dikkati çeken adımlarından biri ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'i görevden alması oldu.

Trump'ın Rusya ile ilişkisine yönelik soruşturmayı da yürüten Comey'in 9 Mayıs 2017'de görevine son verilmesi, Amerikan kamuoyunda zaten var olan "Trump-Rusya soruşturması" tartışmasını iyice alevlendirdi.

Rusya soruşturması bağlamında Trump ile gerilimli bir ilişki yaşayan eski Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın da Kasım 2018'de görevine son verildi.

En güçlü destekçilerinden Haley de gitti

Trump'ın seçim kampanya döneminden itibaren dış politika alanındaki en önemli destekçilerinden eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley de Trump ile yollarını ayırdı.

Trump, 9 Ekim 2018'de yılın sonunda görevinden ayrılacağını açıklayan Haley'in yerine ise Kelly Craft'ı atadı.

Dışişleri Bakanlığında Tillerson gitti Pompeo geldi

Öte yandan Trump'ın ilk kabinesinde Dışişleri Bakanlığı görevine atadığı eski Exxon Mobil Üst Düzey Yöneticisi Rex Tillerson bir yılı aşkın süre görev yaptı.

Trump ile özellikle Kuzey Kore ve Körfez ülkeleri politikalarında sık sık çatışan Tillerson, Trump tarafından 13 Mart 2018'de görevden alındı ve yerine, İran karşıtlığıyla tanınan ve o tarihte CIA Direktörlüğü görevini yürüten Mike Pompeo getirildi.

İki özel kalem müdürünü ve çeşitli danışmanlarını değiştirdi

Trump'ın eski Özel Kalem Müdürü Reince Priebus, 28 Temmuz 2017'de koltuğundan ayrılırken, o günlerde Trump'ın kabinesinde İç Güvenlik Bakanı olan John Kelly 3 gün sonra onun yerine atandı.

Ancak Trump'ın Beyaz Saray'daki yakın ismi Kelly'nin ömrü de kabinede çok uzun soluklu olmadı ve geçen yılın sonunda görevinden ayrılacağı açıklandı. Trump'ın birçok sırrına tanıklık eden Kelly'nin ayrılık haberi Washington'da büyük yankı uyandırdı.

ABD Başkanı'nın Washington'da "ırkçı söylemleriyle" tartışmalara neden olan baş stratejisti ve belki de Trump'ın seçimleri kazanmasındaki en önemli isimlerden Steve Bannon ise 19 Ağustos 2017'de görevinden ayrıldı.

Trump'ın Bannon gibi aşırı sağcı görüşleriyle tanınan danışmanı Sebastian Gorka da Bannon'dan yaklaşık bir ay sonra Beyaz Saray'a veda etti.

Trump'ın ekonomi alanındaki sağ kolu sayılan Gary Cohn da 6 Mart 2018'de istifa ettiğini açıkladı.

Price, kabineden ayrılan ilk bakan oldu

Sağlık Bakanı Tom Price, yüksek seyahat harcamalarının ortaya çıkması üzerine kamuoyunda artan baskılara dayanamayıp 29 Eylül 2017'de görevinden istifa etti.

Kendisine yapılan baskılardan ya da görüş farklılıklarından dolayı çevresinde sık sık değişikliğe giden Trump'ın Oval Ofis'te 20 Ocak 2017'de göreve başladığında ilk icraatlarından biri Adalet Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Sally Yates'in görevine son vermek olmuştu.

Eski İçişleri Bakanı Ryan Zinke 15 Aralık 2018'de, ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen 7 Nisan 2019'da, Çalışma Bakanı Alexander Acosta da 12 Temmuz 2019'da Trump kabinesine veda etti.

Kaynak: AA