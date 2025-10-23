Trump yönetimi kuantum sektörüne yatırım planlıyor

Wall Street Journal'ın haberine göre, Trump yönetimi, federal fon desteği karşılığında bazı kuantum bilgisayar şirketlerinden hisse alınmasına yönelik görüşmeler yürütüyor.

Haberde, görüşülen firmalar arasında IonQ, Rigetti Computing ve D-Wave Quantum gibi önde gelen şirketlerin yer aldığı, ayrıca Quantum Computing Inc. ve Atom Computing gibi diğer firmaların da benzer anlaşmalar üzerinde değerlendirme yaptığı belirtildi. Gelişmenin ardından IonQ ve D-Wave hisseleri yüzde 9, Rigetti hisseleri yüzde 7, Quantum Computing hisseleri ise yüzde 11 değer kazandı.

Hisse alımları en az 10 milyon dolar düzeyinde

Haberde ayrıca, kuantum bilgisayar firmalarına yönelik hisse alımlarının her biri için en az 10 milyon dolar düzeyinde olacağı kaydedildi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, planın dikkatle yürütüldüğünü belirterek, "Aşırıya kaçmamak için çok dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre, yönetimin stratejik sektörlerdeki şirketlere doğrudan yatırım yapma yaklaşımı, son yıllarda Washington'ın Çin ile rekabetinde artan teknoloji ve savunma odaklı politikalarını da yansıtıyor.