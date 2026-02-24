Trump yönetimi tarifeleri korumak için alternatif formül arayışında

ABD yönetimi, geçen hafta ABD Yüksek Mahkemesi’nin Başkan Donald Trump’ın ülkeye özgü “acil durum” vergilerini geçersiz saymasının ardından yeni bir tarife hamlesi için hazırlıklara başladı. Kararın ardından Beyaz Saray’ın, farklı yasal dayanaklar üzerinden yeni gümrük vergileri devreye sokmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Ulusal güvenlik soruşturmaları devreye alınacak

Yönetimin, Trump’a ek gümrük vergisi uygulama imkânı sağlayacak çeşitli ulusal güvenlik soruşturmaları başlatmayı planladığı ifade ediliyor.

The Wall Street Journal’ın konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre; bataryalar, dökme demir ve demir bağlantı parçaları, elektrik şebekesi ekipmanları, telekomünikasyon altyapı ürünleri, plastik ve plastik borular ile endüstriyel kimyasalların ithalatı mercek altına alınacak.

Söz konusu incelemelerin, 1962 tarihli Ticaret Genişleme Yasası’nın 232. Maddesi kapsamında yürütülmesi öngörülüyor. Bu madde, başkana ulusal güvenlik gerekçesiyle tarife getirme yetkisi tanıyor.

Küresel tarife mesajı

Yüksek Mahkeme kararının ardından Trump yönetimi, salı sabahı itibarıyla yürürlüğe girmek üzere yüzde 10 oranında küresel bir gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Trump, ilerleyen süreçte bu oranı yüzde 15 seviyesine çıkarabileceğinin sinyalini de verdi.

Süre sınırlaması gündemde

Uzmanlar ise başkanın bu tarifeleri en fazla beş ay boyunca yürürlükte tutabileceğine dikkat çekiyor. Bu süre içinde Trump’ın, mahkemenin iptal ettiği vergilerin yerine geçecek yeni ithalat vergileri üzerinde çalışmayı planladığı kaydediliyor.