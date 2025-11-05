Trump yönetimi Venezuela'ya askeri müdahale seçeneğini masaya koydu

ABD basını, Başkan Donald Trump yönetiminin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu koruyan askeri birlikleri hedef alabilecek bir askeri harekât seçeneğini değerlendirdiğini ileri sürdü.

The New York Times gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Trump, Venezuela'ya karşı askeri bir adım atıp atmama konusunda henüz kesin bir karar vermedi.

Trump “askerleri riske atacak” bir operasyona sıcak bakmadı

Yetkililer, Trump'ın “Amerikan askerlerini tehlikeye atacak veya utanç verici bir başarısızlığa sonuçlanacak” bir operasyonu onaylama konusunda isteksiz olduğunu belirtti.

Ancak haberde, Trump yönetimindeki danışmanların, Maduro'ya bağlı askeri birliklere yönelik saldırılar, uyuşturucu kartellerine karşı operasyonlar ve ülkenin petrol sahalarının kontrol altına alınması gibi farklı senaryoları masaya getirdiği ifade edildi.

Kaynaklar, Beyaz Saray'ın Adalet Bakanlığı'ndan olası bir operasyon için hukuki dayanak ve bilgilendirme talep ettiğini, hatta “kanıt sunulmaksızın gerçekleştirilebilecek” bir askeri operasyonun yasal zemini için hazırlık yapıldığını iddia etti.

Karayipler'deki hareketlilik dikkat çekmişti

Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında ordunun daha etkin kullanılması talimatını vermişti.

Bu kapsamda ABD, Ağustos ayı sonunda Venezuela açıklarına savaş gemileri ve bir denizaltıdan oluşan askeri güç göndermişti. Dönemin ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ordunun “Venezuela'da rejim değişikliğini de içerebilecek operasyonlara hazır olduğunu” açıklamıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise buna karşılık, ülke genelinde 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiklerini ve “herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduklarını” duyurmuştu.

Uluslararası tepkiler artmıştı

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri “uyuşturucu kaçakçılığı” gerekçesiyle hedef almayı sürdürmesi, hem Caracas yönetiminden hem de uluslararası kamuoyundan sert tepkiler almıştı.

Bu operasyonların “uluslararası hukuka aykırı” olduğu savunulmuş, Washington yönetiminin askeri baskı politikasıyla rejim değişikliği hedeflediği iddiaları gündeme gelmişti.