Trump yönetiminde Küba alarmı: Askeri müdahale seçeneği masada

ABD merkezli medya kuruluşu Politico’ya konuşan kaynaklar, Washington yönetiminin Küba’ya yönelik baskı politikasından istediği sonucu alamaması nedeniyle askeri seçenekleri daha ciddi şekilde değerlendirmeye başladığını öne sürdü.

İddiaya göre ABD yönetimi, Küba’ya uygulanan petrol baskısı ve ekonomik yaptırımların Havana yönetimini geri adım attırmamasından rahatsızlık duyuyor. Konuya ilişkin konuşan ve ismi açıklanmayan bir yetkili, Trump yönetiminin başlangıçta yaptırımların etkili olacağını düşündüğünü belirtti.

Yetkili, şu ifadeleri kullandı:

"Küba konusunda başlangıçtaki düşünce, liderliğin zayıf olduğu ve yaptırımların daha sıkı uygulanması ile ABD'nin Venezuela ve İran'da elde ettiği zaferlerin birleşiminin Kübalıları korkutup bir anlaşma yapmaya zorlayacağı yönündeydi. Şimdi İran'da işler tersine döndü ve Küba ilk başta düşünülenden çok daha dirençli olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla, askeri müdahale, daha önce hiç olmadığı kadar gündemde."

Askeri müdahale seçenekleri masada

Kaynaklara göre olası müdahalenin kapsamı henüz netleşmiş değil. Seçenekler arasında Küba yönetimini taviz vermeye zorlamayı hedefleyen sınırlı hava saldırılarından, doğrudan rejim değişikliğini amaçlayan kara operasyonlarına kadar farklı senaryoların bulunduğu ileri sürüldü.

Trump yönetimi petrol baskısını artırmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak’ta Küba’ya petrol sağlayan ülkelere yönelik yeni gümrük tarifelerini içeren başkanlık kararnamesine imza atmıştı. Beyaz Saray ise söz konusu adımın, Küba’nın “zararlı politikalarına” karşı ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarını koruma amacı taşıdığını savunmuştu.

Trump daha sonra Küba yönetimiyle petrol tedariki konusunda temasların başladığını açıklamış, Havana yönetimi ise bu iddiayı reddetmişti. Küba hükümeti, dış petrol akışındaki sıkıntılar nedeniyle acil durum planını devreye aldığını duyurmuştu.

Diaz-Canel’den “kan gölü” uyarısı

ABD Başkanı Trump, son dönemde yaptığı açıklamalarda İran’ın ardından Küba’ya odaklanacaklarını belirtirken, ada ülkesini “çökmüş bir devlet” olarak nitelendirmiş ve sorunların ancak ABD desteğiyle çözülebileceğini savunmuştu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel ise Washington yönetiminin askeri müdahale için gerekçe oluşturmaya çalıştığını öne sürerek, böyle bir senaryonun bölgeyi “kan gölüne çevireceği” uyarısında bulundu.