Trump yönetiminden Chicago’ya darbe: 2,1 milyar dolarlık ulaşım projeleri askıya alındı

ABD’de federal hükümetin kapanmasının yankıları giderek büyüyor. Beyaz Saray Bütçe Direktörü Russell Vought, Chicago’daki ulaşım projeleri için ayrılan 2,1 milyar dolarlık fonun askıya alındığını açıkladı.

“Irk temelli sözleşmeler” iddiası

Vought, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Chicago altyapı projeleri için ayrılan 2,1 milyar dolar — özellikle Red Line Extension ve Red and Purple Modernization Project — ırk temelli sözleşmeler yoluyla fon akışının engellenmesi için askıya alındı” ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin stratejisi

Başkan Donald Trump, hükümetin kapanmasını federal harcamaları azaltmak, Demokratların desteklediği projeleri kesmek ve binlerce federal çalışanı işten çıkarmak için bir araç olarak kullanmakla suçlanıyor. Chicago kararı, bu stratejinin en dikkat çekici adımlarından biri olarak değerlendirildi.

Daha önce de fonlar durdurulmuştu

Beyaz Saray, kapanmanın başladığı günden bu yana New York’taki altyapı projeleri için 18 milyar dolar, Demokrat eyaletlerdeki temiz enerji projeleri içinse 8 milyar dolar fonu dondurmuştu. Ayrıca “binlerce” federal çalışanın işten çıkarılmasının da değerlendirildiği bildirildi.