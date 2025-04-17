Trump yönetiminden DeepSeek’e kısıtlama sinyali

The New York Times’ın haberine göre, Trump yönetimi, Çin merkezli yapay zeka laboratuvarı DeepSeek'e yönelik yeni düzenlemeleri gündemine aldı. Bu kapsamda, şirketin ABD’li teknoloji devi Nvidia’dan yapay zeka çipleri satın almasının sınırlandırılması ve Amerikalı kullanıcıların DeepSeek’in hizmetlerine erişiminin yasaklanması gibi adımlar değerlendiriliyor.

ABD-Çin yapay zeka rekabeti derinleşiyor

Bu olası kısıtlamalar, Trump yönetiminin Çin’le yapay zeka alanındaki stratejik rekabette avantajını koruma çabasının bir parçası olarak görülüyor. DeepSeek, son dönemde Silikon Vadisi ve Wall Street’te adından söz ettiren bir laboratuvar haline gelmişti. Washington ise Çin’in Amerikan teknolojilerine ve kullanıcı kitlesine erişimini sınırlandırmak için yeni yollar arıyor.

Nvidia çiplerine ek kısıtlamalar geldi

Beyaz Saray, salı günü yaptığı açıklamada, Çin’e yönelik Nvidia yapay zeka çipi satışlarını daha da sıkılaştıracak yeni adımlar attığını duyurdu. Bu hamleyle birlikte Biden yönetimi döneminde yürürlüğe giren kuralların kapsamı da genişletilmiş oldu.

DeepSeek hızla büyüyor, ancak tartışmalar da sürüyor

Rekabetçi fiyat politikası sayesinde ABD’li geliştiricilerin dikkatini çeken DeepSeek, birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Şirketin bu hızlı yükselişi, sektörde fiyatları aşağı çekmeye zorlarken, bazı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Hizmet koşullarını ihlal ettiği iddiası

DeepSeek’in, bazı modellerini oluştururken fikri mülkiyet ihlali yaptığına dair iddialar uzun süredir gündemde. OpenAI, şirketin kendi yapay zeka modellerini “damıtmak” suretiyle kullandığını ve bu durumun OpenAI’in hizmet koşullarını ihlal ettiğini savunuyor.