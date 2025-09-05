Trump yönetiminden Doğu Avrupa’ya soğuk duş: Güvenlik yardımları kesiliyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Rusya sınırında bulunan Avrupa ülkelerinin güvenliği için uzun süredir devam eden yardım programlarının bir kısmını sonlandırmayı düşündüğü ileri sürüldü.

Doğu Avrupa için risk büyüyor

Washington Post gazetesine konuşan kaynaklar, Rusya'nın olası saldırısına karşı Avrupa'nın doğu sınırını güçlendirmeyi ve Doğu Avrupa ülkelerinin ordularının kapasitelerini artırmayı amaçlayan girişimlerin de sonlandırılacak programlar arasında bulunduğunu aktartı.

Bu adımın, Avrupalı ülkelere sağlanan yüz milyonlarca dolarlık askeri yardımı etkileyeceği öngörülürken kritik hamle Trump yönetiminin, Avrupalı müttefiklerini güvenliğe daha fazla harcama yapmaya zorlama hedefiyle de örtüşüyor.

‘Önce Amerika’ politikası, Avrupa güvenliğini vurdu

Plan, Trump yönetiminin "Önce Amerika (America First)" dış politika anlayışı kapsamında, dış yardımların azaltılması ve Avrupalı müttefiklerin NATO savunma harcamalarının daha büyük kısmını üstlenmesinin sağlanması yönündeki yaklaşımının parçası olarak değerlendiriliyor.