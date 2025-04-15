Trump yönetiminden Harvard’a darbe! 2,2 milyar dolarlık fon askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, Harvard Üniversitesi'nin talepleri yerine getirmemesi üzerine harekete geçerek 2,2 milyar dolarlık fonu ve 60 milyon dolarlık sözleşme ödemesini dondurdu.

Harvard talepleri reddetmişti

Trump yönetimi, Harvard’dan kampüslerde düzenlenen Filistin yanlısı protestoları sınırlandırmasını ve üniversitenin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) programlarını gözden geçirmesini istemişti. Ancak üniversitenin bu talepleri reddetmesi üzerine fonların kesilmesine karar verildi.

Hibelerin uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığı incelenecek

ABD Eğitim Bakanlığı ayrıca Harvard’a farklı kaynaklardan sağlanan toplam 8,7 milyar doları aşan hibelerin "sivil haklara uygun şekilde" kullanılıp kullanılmadığını incelemek üzere soruşturma başlatıldığını duyurdu. Harvard Üniversitesi profesörleri ise bu soruşturmaya karşı dava açtı.

Diğer üniversitelerde de benzer adımlar atıldı

Yönetimin, benzer gerekçelerle diğer üniversitelere yönelik de adımlar attığı dikkat çekiyor. Columbia Üniversitesi, 400 milyon dolarlık fonun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyacağını açıkladı. Pensilvanya Üniversitesi’ne (UPenn) ayrılan 175 milyon dolarlık fon ise üniversitenin yüzme takımındaki trans birey üzerinden çıkan tartışmalar sonrası geçen ay askıya alındı.

Trump yönetimi, söz konusu müdahaleleri "antisemitizmle mücadele" politikası kapsamında uyguladığını belirtiyor. Ancak akademik özgürlük ve ifade hakkı gibi konularda tartışmaların büyümesi bekleniyor.