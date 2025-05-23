Trump yönetiminden Harvard’a yaptırım: Uluslararası öğrenci programı askıya alındı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Harvard Üniversitesi’nin uluslararası öğrenci kabul programının yasalara uymadığı gerekçesiyle askıya alındığını duyurdu. Kararın arka planında Filistin'e destek protestoları ve Çin’le ilişkiler iddiası var.

Noem, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, üniversitenin “kampüsünde antisemitizmi teşvik ettiği ve Çin Komünist Partisi ile iş birliği yaptığı” gerekçesiyle yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğini öne sürdü. Sertifika iptali kararının derhal yürürlüğe girdiği belirtildi.

Trump yönetimi daha önce Harvard dahil bazı üniversiteleri, Filistin'e destek protestoları ve çeşitlilik-eşitlik programları nedeniyle federal fonları dondurmakla tehdit etmişti. Harvard’a sağlanan 2,2 milyar dolarlık federal fon ile 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin askıya alınması kararı üzerine üniversite, bu adımın hukuka aykırı olduğunu savunarak dava açmıştı.