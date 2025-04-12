Trump yönetiminden yeni hamle: Pasifik'teki kritik metaller stoklanacak

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin stratejik mineral ihtiyacını güvence altına almak için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Financial Times (FT)’ın haberine göre Trump yönetimi, Pasifik Okyanusu’ndaki deniz tabanında bulunan kritik metallerin stoklanmasına izin verecek bir başkanlık kararnamesi yayınlamayı planlıyor.

Bu adım, Trump’ın daha önce de başvurduğu olağanüstü yetkiler kapsamında değerlendiriliyor. Amaç, ABD'nin kritik mineralleri üretme kapasitesini artırmak ve Çin başta olmak üzere dışa bağımlılığı azaltmak.

ABD yasaları, derin deniz madenciliğinin geliştirilmesi için mevcut yasal çerçevede daha fazla girişime olanak tanırken, nadir toprak elementleri gibi metallerin depolanması da bu stratejik girişimin bir parçası olarak görülüyor.

Haberde, konuya yakın bir kaynağa dayandırılan bilgiye göre, bu girişim ABD'nin Çin’le yaşanabilecek bir çatışma durumunda kendi topraklarındaki kritik mineral envanterine hızlı erişim sağlamasını mümkün kılacak.

Çin, periyodik tabloda yer alan 17 nadir toprak elementinin en büyük küresel tedarikçisi konumunda. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun verilerine göre, dünyadaki nadir toprak üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini tek başına Çin gerçekleştiriyor.