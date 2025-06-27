Trump yönetiminin yasa dışı göçmenlere günlük 1000 dolar ceza vereceği konuşuluyor

ABD'de Donald Trump liderliğindeki yönetimin, ülkede yasa dışı olarak bulunan kişilere yönelik yeni bir ceza düzenlemesi hazırlığında olduğu öne sürüldü.

ABC News'in ulaştığı Amerikan Federal Sicil Dairesi'ne ait taslak belgeye göre, yeni yönergeyle birlikte ABD'ye izinsiz giriş yapan kişilere 100 ila 500 dolar arasında para cezası kesilebilecek. Ayrıca, mahkemenin verdiği gönüllü sınır dışı kararına uymayanlar için yaklaşık 10 bin dolara kadar ve nihai sınır dışı kararını dikkate almayanlar için günlük 1000 dolara varan cezaların uygulanması planlanıyor.

Bildirim süresine gerek kalmayacak

Haberde, mevcut uygulamada hükümetin ceza işlemlerine başlamadan önce yasa dışı bulunan kişilere 30 gün süre tanıdığı; ancak bu yeni yönerge hayata geçirilirse, para cezalarının bildirim süresine gerek kalmaksızın doğrudan uygulanabileceği belirtildi.

Yönerge taslağında, "ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), ülkeden ayrılmama ve yasa dışı giriş cezalarının niteliğinin daha basitleştirilmiş prosedürlere olan ihtiyacı desteklediğine inanmaktadır" ifadesine yer verildi.

Ne zaman yürürlüğe gireceği belli değil

Yeni ceza düzenlemesinin; ülkeye izinsiz girenler, ülkede yasa dışı bulunanlar ve sınır dışı kararlarını yerine getirmeyen kişilere yönelik olduğu vurgulanıyor. Uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceğine dair ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.