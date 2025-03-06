Trump yorumu başına dert açtı! Yeni Zelanda'nın İngiltere Büyükelçisi görevden alındı

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, İngiltere Büyükelçisi Phil Goff'un görevine son verildiğini açıkladı. Trump'ı eleştiren sözleri sonrasında Goff'un hükümetin beklentilerini karşılamadığını belirten Peters, böyle bir görevi icra eden birisinin bağımsız görüş bildiremeyeceğini vurguladı.

Peters, Goff'un görevden alınmasının "siyasi kariyerinin en zor kararlarından biri" olduğunu söyleyerek, "Bu yorumu Almanya, Fransa, Tonga veya Samoa hakkında yapsaydı da harekete geçmek zorunda kalırdım. Bu gerçekten üzücü bir durum ancak görevde bulunduğunuz süre boyunca hükümetin politikalarını temsil etmeniz gerekir" dedi.

Sorduğu soru görevine mal oldu

Goff, 4 Mart Salı günü İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House'daki bir etkinlikte konuşma yapan Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen'e yönelttiği soru sonrası görevden alındı.

İngiltere'nin eski Başbakanı Winston Churchill'in "Savaş ile onursuzluk arasında bir seçim yapmak zorundaydınız. Siz onursuzluğu seçtiniz ama yine de savaştan kaçamayacaksınız" sözlerini hatırlatan Goff, "Başkan Trump, Churchill'in büstünü Oval Ofis'e yeniden yerleştirdi. Ama sizce tarihi gerçekten anlıyor mu?" şeklinde soru yöneltmişti.

'Büyükelçi' yerine 'Yüksek Komiser'...

Yeni Zelanda, İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth of Nations) üyesi ülkelerdeki en üst düzey diplomatik temsilcileri için "büyükelçi" yerine, tarihsel bağları ve özel ilişkileri yansıtan "Yüksek Komiser" ünvanını kullanıyor.