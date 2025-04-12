Trump zekâ testine girdi: 'Bütün cevapları doğru bildim'

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci dönemi için ilk tıbbi muayenesini dün oldu.

Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde dört saatlik muayenenin ardından Trump, bilişsel teste de girdi.

"Bütün cevapları doğru bildim"

Gazetecilere muayeneyle ilgili açıklama yapan Trump, yapılan testler arasında bilişsel muayenenin de bulunduğunu kaydederek; doktorlarının önümüzdeki günlerde sonuçlarla ilgili bir rapor sunacağını belirtti.

Donald Trump, bilişsel testle ilgili ise şu açıklamayı yaptı:

“Bilişsel bir teste girdim. Bütün cevapları doğru bildiğim dışında size ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Kalple ilgili, başka şeylerle ilgili pek çok farklı test yaptırdım."

Mümkün olan en kısa sürede sonuçlar açıklanacak

ABC News'te yer alan habere göre, Beyaz Saray Basın Sekreteri Caroline Leavitt, son fiziksel testin sonuçlarının mümkün olan en kısa sürede açıklanacağını söyledi.

Trump'ın sağlığına ilişkin son ayrıntılı rapor 2018 yılında yayınlansa da, ABD başkanların tıbbi kayıtlarını açıklama zorunluluğu bulunmuyor.

New York Times, ABD seçimlerinden önce Trump'ın yaş grubundaki insanların ciddi sağlık sorunları yaşayabileceğini kaydedip, yeni bilgi eksikliğinin tıp uzmanlarını endişelendirdiğini yazmıştı.