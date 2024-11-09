Trump-Zelenskiy görüşmesine Elon Musk da katıldı

ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında 6 Kasım’da gerçekleşen telefon görüşmesinin dikkat çeken katılımcılarından biri de milyarder iş insanı Elon Musk oldu. CNN’in görüşmeye dair kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre Musk, Ukrayna’ya Starlink uyduları ile internet sağlayarak savaş sürecinde ülkeye destek sağlayan önemli figürlerden biri olarak görüşmeye dahil oldu.

Trump, seçim kampanyası sırasında Rusya-Ukrayna savaşını sona erdireceği vaadiyle sık sık gündeme gelmişti. Seçim galibiyetinin ardından Zelenskiy ile gerçekleştirdiği ilk görüşmede de bu konunun masaya yatırıldığı kaydedildi. Görüşme, Ukrayna’da savaşın seyri ve ABD-Ukrayna ilişkileri açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump ile yaptığı görüşme hakkında X hesabından bir açıklama paylaşarak, Trump'ın seçim kampanyası başarısını kutladığını ve ABD ile Ukrayna arasındaki işbirliğini geliştirme konusundaki mutabakatı yinelediğini belirtti. Zelenskiy, ABD'nin küresel liderlik rolünün önemine vurgu yaparak, “Dünya ve adil bir barış için ABD’nin güçlü ve sarsılmaz liderliği hayati önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Seçim sürecinde Trump’a milyonlarca dolar bağış yaparak açık destek veren Elon Musk’ın ise yeni kabinede bir görev alabileceği iddiaları gündeme geldi. Teknoloji ve uzay girişimleriyle küresel etkinliğini artıran Musk’ın, Rusya-Ukrayna savaşı ve dış politika konularında Trump’a danışmanlık yapabileceği öne sürülüyor.