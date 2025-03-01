Trump Zelenski'yi azarlarken çekildi! Herkes bu görüntüyü konuşuyor

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin dün Beyaz Saray’daki görüşmesi diplomasi tarihinin ‘skandallar’ sayfasındaki yerini aldı bile…

Başkan Trump’ın Ukraynalı mevkidaşı ile kameralar önünde yaşadığı ‘atışma’, akabinde Zelenski’ye yönelik azarlayıcı tutum dünyanın gündemine bomba gibi düştü.

Zelenski-Trump atışması sırasında kameraların yakaladığı bir görüntü ise sosyal medyada viral oldu.

📌Zelenski-Trump atışması sırasında kameraların yakaladığı bir görüntü sosyal medyada viral oldu.



👉Ukrayna’nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova’yı eli başında perişan halde yansıtan video ve fotoğraflar yüz binlerce paylaşım aldı.



📌Mikrofonlar hararetle tartışan liderlerin… pic.twitter.com/XH599kn5Qz — Dünya Gazetesi (@dunyagazetesii) March 1, 2025

Ukrayna’nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova’yı eli başında perişan halde yansıtan video ve fotoğraflar yüz binlerce paylaşım aldı.

Mikrofonlar haraketle tartışan liderlerin üzerinde gezinirken, Markarova başını sağ eline yaslamış, gözlerini kapamış halde olan biteni dinlerken dinliyordu.