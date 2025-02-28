Trump, Zelenskiy'i Beyaz Saray'da azarladı!

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te bir araya geldi.

Kameraların önündeki görüşmeye ABD Başkan Yardımcısı James David Vance de katıldı. Üçlü arasında sıkı bir tartışmanın yaşanması dikkat çekti.

Zelenskiy, Trump öncesi başkanlar da dahil, ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etti.

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında Beyaz Saray'daki görüşmede tansiyon yükseldi



🗣️ Vance: Bu çatışmayı bitirmek için çaba gösterdiği için Başkan Trump'a teşekkür etmelisiniz



🗣️ Zelenskiyy: Hiç Ukrayna'ya gittiniz mi ki bizim ne sorunlarımız… pic.twitter.com/4NU2SNKEWz — Dünya Gazetesi (@dunyagazetesii) February 28, 2025

Bunun üzerine JD Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık." diye tepki gösterdi.

'Ülkemize saygısızlık yapıyorsunuz'

Vance ile Zelenskiy'nin tartışmasına Trump dahil oldu. ABD başkanı, Zelenskiy'ye "Milyonlarca insanın hayatıyla oynuyorsun" dedi.

Trump, Zelenskiy'ye şunları söyledi: "Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. 3'üncü Dünya Savaşı'yla kumar oynuyorsun ve bu yaptığın bizim ülkemize saygısızlık. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme çünkü bunu tam olarak dikte edecek konumda değilsin. Ne hissedeceğimizi dikte edecek konumda değilsin. Kendimizi çok iyi hissedeceğiz. Kendimizi çok iyi ve çok güçlü hissedeceğiz."

'Başınız büyük belada'

Ukranyna liderinin araya girip bir şeyler söylemesine fırsat vermeyen Trump, "Ülkenizin başı büyük belada. Bunu biliyorsun. Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum." diye devam etti.

Joe Biden'a 'aptal' dedi

Trump, tartışmada, "Eğer askeri teçhizatımız olmasaydı, bu savaş iki hafta içinde biterdi. Bütün o tankları yok etmeniz için size Javelin füzelerini ben verdim. Bize karşı daha minnettar olmalısınız çünkü elinizde kartlarınız yok. Biz varken kartlarınız var ama biz yokken hiç kartınız yok." diye konuştu.

Trump, ABD’nin 'aptal' bir başkanı tarafından Ukrayna’ya 350 milyar dolar yardım edildiğini ve Zelenskiy’nin kendileriyle çalışması durumunda kazanabileceğini savundu.

ABD başkanı, 'ya bir anlaşma yapılacağını ya da ABD'nin dışarıda kalacağını' belirterek "Dışarıda kalırsak savaşacaksınız" diye konuştu.

'Teşekkür' çıkışı

Ukrayna lideri, Vance'in "Hiç teşekkür ettin mi" çıkışına "Defalarca" diye yanıt verdi.

Trump daha önce Ukrayna liderini sert sözlerle eleştirmişti. ABD başkanı, bugün de bir anlaşma imzalanacağını duyurmuştu.

Beyaz Saray'dan ayrıldı

Hararetli geçen görüşmelerin ardından Ukrayna lideri Beyaz Saray'dan hışımla çıkarak kendisini bekleyen araca binerek uzaklaştı. Oval Ofis'teki görüşmenin ardından planlanan basın toplantısı da iptal edildi.

Trump'tan açıklama geldi

ABD Başkanı Trump, gergin geçen görüşmenin ardından yayınladığı açıklamasında, bugün Beyaz Saray'da çok anlamlı bir toplantı yaptıklarını dile getirdi.

"Duyguların açığa çıkmasıyla neler ortaya çıktığını görmek şaşırtıcı" diyen ABD başkanı, Zelenskiy'nin kendilerinin dahil edildiği bir barışa hazır olmadığını ifade etti.

Trump, Zelenskiy'nin ABD'nin de katıldığı müzakarelerde kendisine büyük avantaj sağlandığını düşündüğünü belirterek "Avantaj istemiyorum, barış istiyorum" dedi.

ABD başkanı, Zelenskiy'nin 'kıymetli Oval Ofisi saygısızsa terk ettiğini' belirterek "Barışa hazır olduğunda geri gelebilir" ifadelerini kullandı.