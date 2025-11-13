Trump'a anket şoku: Destek giderek azalıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan yeni kamuoyu yoklamasında, Başkan Donald Trump’ın ülkeyi yönetme şekline yönelik desteğin belirgin biçimde azaldığını gösterdi.

AP ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından 6-10 Kasım arasında 1143 yetişkinle gerçekleştirilen ankette, katılımcıların sadece yüzde 33’ünün Trump’ın yönetim anlayışını olumlu bulduğu tespit edildi. Mart ayına kıyasla yaklaşık yüzde 10’luk bir düşüş gerçekleşmiş oldu.

Trump'a onay oranı yüzde 36'da kaldı

Veriler, Cumhuriyetçi seçmenlerde de Trump’a verilen desteğin yüzde 13 azalarak yüzde 68’e indiğini gösterdi. Buna karşın Trump’ın genel onay oranının yüzde 36 seviyesinde sabit kaldığı kaydedildi. Uzmanlar, gerilemenin son dönemde yaşanan hükümet kapanmasıyla ilişkili olabileceğine dikkat çekiyor.