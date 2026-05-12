Trump'a göre İran ile ateşkes yaşam destek ünitesine bağlı

Trump, İran tarafından sunulan barış müzakeresi karşı teklifini kabul etmediğini ve bölgedeki askeri hareketliliğin devam edeceğini duyurdu. Pazartesi günü Washington’da basın mensuplarına açıklama yapan Trump, İran ateşkesi sürecinin yaşam destek ünitesine bağlandığını ve devam etme olasılığının yüzde 1 seviyesinde bulunduğunu belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerinin her türlü saldırıya yanıt vermeye hazır olduğunu ifade etti. Bu diplomatik tıkanıklık, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan ticari sevkiyatların kısa sürede normale döneceği beklentisini azalttı ve Brent petrol fiyatlarında yükseliş trendini destekledi.

Küresel enerji piyasalarında arz şoku ve İran ateşkesi belirsizliği

Orta Doğu bölgesindeki savaş ve Hürmüz Boğazı üzerindeki karşılıklı deniz blokajları, küresel enerji piyasalarında belirgin bir arz daralmasına yol açtı. Suudi Arabistan merkezli enerji şirketi Aramco Üst Yöneticisi Amin Nasser, ilk çeyrekte başlayan enerji arz şokunun piyasa tarihindeki en büyük seviyeye ulaştığını bildirdi.

Nasser, boğazın bugün açılması halinde bile piyasanın yeniden dengelenmesinin aylar alacağını, açılışın birkaç hafta daha gecikmesi durumunda arz normalleşmesinin 2027 yılına sarkacağını yatırımcılara aktardı. Piyasalar, İran ateşkesi umutlarının azalmasıyla birlikte enerji maliyetlerini yeniden fiyatlamaya başladı.

Tahran varlıkların iadesini ve deniz blokajının kaldırılmasını istiyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin limanlarına uyguladığı deniz blokajının ve bölge genelindeki askeri operasyonların durdurulmasını talep ettiklerini açıkladı. Bekayi, yabancı bankalarda dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılmasını istediklerini ve imtiyaz değil sadece yasal haklarını talep ettiklerini belirtti. Wall Street Journal verilerine göre, Tahran yönetimi zenginleştirilmiş uranyum stokunun bir kısmını seyreltmeyi ve kalan kısmını üçüncü bir ülkeye transfer etmeyi içeren bir taslak sundu.

Ancak uluslararası yaptırımların sona ermesi, Washington yönetiminin nükleer program üzerindeki müzakere gücünü azaltacağı gerekçesiyle bu teklif kabul görmedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İran nükleer tesisleri faaliyetini durdurmadan çatışmanın bitmeyeceğini yineledi.

Gübre sevkiyatlarında daralma ve lojistik hatlarda insani kriz

Enerji sevkiyatlarının yanı sıra Körfez limanlarından sağlanan gübre ihracatının kesintiye uğraması, küresel tarım ve gıda güvenliği üzerinde baskı yaratıyor. Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) İcra Direktörü Jorge Moreira da Silva, gübre kıtlığı nedeniyle 45 milyon insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini bildirdi.

ABD donanması ve İran güçleri arasında Hürmüz Boğazı çevresinde rapor edilen çatışmalar, ticari gemiler için geçiş ücreti mekanizması kurulması planlarını hızlandırdı. Fox News kanalına konuşan Trump, ticari gemilere rehberlik edecek kısa süreli bir ABD operasyonunu yeniden başlatmayı değerlendirdiğini ifade etti.

Yaşanan bu lojistik ve diplomatik çıkmaz, İran ateşkesinde kalıcılık ihtimalinin zayıflamasıyla birlikte enerji ve gıda maliyetlerindeki artışın 2026 yılı genelinde küresel enflasyon trendlerini yukarı yönlü etkilemeye devam edeceğini gösteriyor.