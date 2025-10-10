Trump’a Nobel verilmedi, Beyaz Saray’dan sert açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, bu yılki Nobel Barış Ödülü’nü alamadı. Ödülün Venezuelalı muhalefet lider Maria Corina Machado’ya verilmesi sonrası Beyaz Saray’dan sert tepki geldi.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Başkan Trump barış anlaşmaları yapmaya, savaşları sona erdirmeye ve hayat kurtarmaya devam edecek. O insancıl bir yüreğe sahip ve onun gibi iradesiyle dağları yerinden oynatabilecek kimse asla olmayacak. Nobel Komitesi, barıştan çok siyaseti ön planda tuttuklarını kanıtladı” ifadelerini kullandı.

Trump, Nobel için kampanya yürütmüştü

Donald Trump, uzun süredir Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi gerektiğini savunuyordu. Adaylık başvuruları, Trump’ın ikinci döneminin başında Ocak ayında kapanmıştı.

Trump, seçim mitinglerinde ve sosyal medya paylaşımlarında, “7 savaşı bitirdim, dünyaya barış getirdim. Nobel bana verilmeli” diyerek sık sık ödül beklentisini dile getirmişti.

Nobel Barış Ödülü Maria Corina Machado’ya verildi

Norveç Nobel Komitesi, 2025 yılı Nobel Barış Ödülü’nü Venezuelalı muhalefet lider Maria Corina Machado’ya vererek, ülkesinde demokrasi mücadelesi veren figürleri onurlandırdıklarını açıklamıştı.

Machado, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı yürüttüğü siyasi mücadeleyle tanınıyor.