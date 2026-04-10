Trump'a Sanchez'li İspanya şoku: ABD vatandaşları bile tercih etmedi

ABD vatandaşlarının İspanya’da konut alımları, toplam yabancı alımlardaki düşüşe rağmen geride bıraktığımız yıl yüzde 3 artış gösterdi. Gayrimenkul sektör temsilcileri, artışın arkasında ABD’deki siyasi gelişmeler ve politik belirsizliklerin etkili olduğunu belirtti.

Uzun yıllardır İngilizler ve Kuzey Avrupalıların ağırlıkta olduğu İspanya konut piyasasında, ABD’li yatırımcılar son on yılda giderek daha görünür hale geldi. İspanya Noterler Genel Konseyi verilerine göre, 2025 yılında ülkedeki konut satışlarının yaklaşık yüzde 19’u yabancılara yapıldı. ABD vatandaşları ise bu satışların yüzde 2’sini oluşturdu.

İngilizlerin payı düşerken ABD’liler yükseliyor

İngilizler yaklaşık yüzde 8 ile en büyük yabancı alıcı grubu olmayı sürdürürken, son altı yılda alımlarında yüzde 16 düşüş yaşandı. Buna karşılık ABD’li alıcıların gerçekleştirdiği konut işlemleri aynı dönemde üç katına çıktı.

Siyasi gerilim etkili oldu

Alımlardaki yükseliş, ABD ile İspanya arasındaki siyasi gerilimin yükseldiği bir döneme denk geldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin dış politikasını sert sözlerle eleştirirken, İran’a yönelik askeri müdahaleyi "yasadışı ve pervasız" olarak nitelendirmişti. Madrid yönetimi ayrıca ABD uçaklarına hava sahasını kapatma kararı alırken, Trump yönetimi de İspanya’ya ticari yaptırımlarla karşılık verme tehdidinde bulundu.

Gayrimenkul uzmanları, ABD’li yatırımcıların bir kısmının ortaya çıkan politik atmosfer nedeniyle İspanya’yı “kalıcı bir kaçış” ya da “alternatif yaşam planı” olarak değerlendirdiğini ifade ediyor. Özellikle Latin Amerika kökenli ve İspanyolca konuşan ABD vatandaşlarının bu ülkeye daha fazla ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Güvenli yaşam arayışı öne çıkıyor

Madrid merkezli analiz şirketi Acuna’nın Genel Direktörü Fernando Rodriguez de Acuna, son dönemde birçok Amerikalının Madrid ve Valencia gibi şehirlere taşınmayı tercih ettiğini belirterek, bu şehirlerin güvenli yaşam koşulları ve aileler için sunduğu imkanlarla öne çıktığını söyledi.

Lüks konut segmentinde dikkat çekiyorlar

ABD’li yatırımcılar özellikle lüks konut segmentinde dikkat çekiyor. Ortalama metrekare fiyatı 3 bin 501 euroya ulaşan ABD’li alıcılar, diğer yabancı yatırımcılara kıyasla yüzde 29 daha fazla ödeme yapıyor. Bu rakam, İspanyol vatandaşların ödediği ortalamanın ise neredeyse iki katına denk geliyor.

Gayrimenkul şirketi GILMAR verilerine göre ABD’li alıcılar, İspanya’nın popüler tatil bölgelerinden Costa del Sol’de İngilizleri geride bırakarak en büyük yabancı müşteri grubu haline geldi. Lüks konut firması Dils Lucas Fox ise ABD’lilerin şirket bünyesinde en büyük ikinci yabancı müşteri grubuna yükseldiğini ve genellikle 3 milyon euronun üzerindeki konutlara yöneldiğini açıkladı.

İspanya yüksek yaşam kalitesiyle seviliyor

Uzmanlara göre güçlü dolar da ABD’li yatırımcıların İspanya’daki alımlarını destekleyen önemli faktörlerden biri. Ancak doların euro karşısında değer kaybetmesi durumunda bile talebin güçlü kalmaya devam edeceği öngörülüyor.

Sektör temsilcileri, ABD’li yatırımcıların İspanya’yı yüksek yaşam kalitesi, güvenli ortam ve yatırımlarını çeşitlendirme fırsatı sunduğu için tercih ettiğini vurguluyor. Ortaya çıkan eğilimin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.