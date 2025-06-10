Trump'a suikast önlemi: Ülkemiz işgal ediliyor, çeteleri finanse edenler var

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina’daki Fort Bragg üssünü ziyaret ederek yaklaşık 50 bin aktif görevdeki askerin bulunduğu üste Amerikan Ordusu’nun 250. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Trump, Amerikan Ordusu’nun 250. yıl kutlamasında kurşun geçirmez cam arkasında konuştu.

Trump'ın açıklamaları şöyle:

Karşımızda çok güçlü bir ordu var. ABD ordusu çok güçlü bir ordu. Eğer ABD olmasaydı, şu an herkes Almanca konuşuyor olacaktı. Belki birazcık Japonca konuşuyorduk. Ama savaşı biz kazandırdık. Elbette biz de kutlama yapacağız ve onu da Cumartesi günü yapacağız. Bundan sonra kendi yüceliğimizi kutlamaya başlayacağız. Dünyanın tarihinde gelmiş geçmişin en güçlü ordusu, Amerikan ordusunu kutlamaya devam edeceğiz.

Bir trilyon doların üzerinde bir bütçe ayarladık

İki buçuk asırdır ordumuz savaş alanındaki ateşlerin içinden yürüyerek düşmanlarını yok etmeye devam ediyor. Bu tarz bir güç daha önce hiç görülmedi ve dört yıl boyunca size çok fazla para sağladık. Şimdi de ordu operasyonları için sağlanmış en büyük bütçeyi ayarladık. Bir trilyon doların üzerinde bir bütçe ayarladık.

Ülkemize dış güçler olarak bir işgal içindeler.

Binlerce ulusal muhafızı buraya yolladık. Korkunç bir çeteden koruma istiyoruz. Ordu mensuplarının hayatları kötü insanların saldırılarına maruz kaldı. Ben buna müsaade etmeyeceğim. Kaliforniya'da şahit olduğunuz şey huzurumuza yapılan bir saldırıdır. Ülkemize dış güçler olarak bir işgal içindeler. Denetlenmeden ülkeye yıllarca girdiler.

ABD bayrağı yakanların 1 yıl hapis yatması gerekmekte

Ellerinde çekiçler vardı ve kaldırımları kırıyorlardı. Başka ülkelerin bayraklarını taşımaktan çekinmediler, ellerinde bizim bayrağımızı görmedim. ABD bayrağı yakanların 1 yıl hapis yatması gerekmektedir. Çalışmalara başlayacağız. Anarşinin devam etmesine izin vermeyeceğiz. Provokatörlerin birçoğu Biden hükümeti tarafından alındı.

Çeteler bizi caydıramayacak

Bu kontrolsüz göçün büyük bir kaosa dönüştürdüğünü gösteriyor. Tasarıyı geçirmemiz lazım. Sınır güvenliği için bütçemizi ayarlamaya çalışıyoruz. Yasa tasarısını onaylatmaya çalışacağız. Çeteler bizi caydıramayacak. Biz şehirlerin yanmasına izin vermedik. LA sokaklarında sallanan tek canlı bayrak ABD bayrağı olacak.