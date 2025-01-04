Trump'a 'Sus payı' davasında ceza 10 Ocak'ta verilecek

New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, Trump'ın duruşmaya sanal ortamda veya bizzat katılabileceğini belirtti. Yargıç, yayımladığı yazılı kararında "Sadece bu meseleye kesin bir çözüm getirilerek adaletin çıkarları gözetileceğini" kaydederek, Trump'ın 10 Ocak'ta yapılacak duruşmada cezasının belirleneceğini bildirdi.

Merchan, kararda, hapis cezası yerine Trump’a bir daha tutuklanmaması durumunda davanın düşürülmesini öngören koşullu tahliye cezası vereceğini ima etti.

Ağır suçlardan hüküm giyen ilk başkan

Yargıç Merchan'ın bu kararı, 20 Ocak’ta devir teslim töreni ile Beyaz Saray’a çıkacak olan Trump’ın ağır suçlardan hüküm giyerek göreve başlayan ilk başkan olma yolunda olduğu şeklinde değerlendirildi.

Trump'ın avukatları, 4 Aralık 2024'te Yargıç Merchan'a resmi başvuruda bulunarak müvekkilleri aleyhindeki davanın düşürülmesi gerektiğini belirtmişti.

Ancak Merchan, seçilmiş başkanın davasının düşürülmesi başvurusunu reddederek Trump'ın sus payı mahkumiyetinin geçerli olduğuna hükmetmişti.

Trump'ın "sus payı" davası

Donald Trump, Manhattan Bölge Savcılığınca 18 Mart 2023'te yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016'daki seçimler sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından yargılanması için suçlanmıştı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump, 15 Nisan 2024'te New York'ta yargılanmaya başlanmış, 6 hafta süren duruşmalar sonucunda 31 Mayıs'ta mahkeme jürisi tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.

Trump'ın, sus payı davasından para cezası ile 4 yıla kadar hapis öngörülüyordu.