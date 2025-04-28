Trump'dan çarpıcı sözler: Hem ülkeyi hem dünyayı yönetiyorum

ABD Başkanı Trump, The Atlantic dergisine verdiği mülakatta iç politikadan dış politikaya kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Trump, daha önce Signal uygulamasından Yemen'e yönelik saldırı planlarının paylaşılmasıyla ilgili "skandalda" adı geçen Jeffrey Goldberg'in editörlüğünü yaptığı dergiye verdiği mülakatta ilk dönem başkanlığı ile ikinci dönemini kıyasladı.

2016-2020 döneminde daha fazla iç sorunla uğraşmak zorunda kaldığını anlatan Trump, "İlk dönemimde yapmam gereken iki şey vardı; ülkeyi yönetmek ve hayatta kalmak. Bu esnada sahtekar adamlarla uğraşıyordum. İkinci dönemde ise hem ülkeyi hem de dünyayı yönetiyorum." dedi.

Yaptığı işten "çok keyif aldığını" ifade eden Trump, mülakat genelinde, 2. başkanlık dönemindeki kararlarından ve adımlarından daha emin olduğu mesajını verdi.

3. dönem başkanlık tartışmaları

ABD Başkanı, 3. dönem başkanlık fikrine nasıl baktığıyla ilgili soruya yanıt verirken, kendisinin böyle bir arayışta olmadığını söyledi, ancak alternatif yaklaşımlara açık olduğunu belirtti.

Trump, "Bu, büyük bir kırılma olurdu, değil mi? Belki de ben sadece bunu değiştirmeye çalışıyorum. Bu yapmak istediğim bir şey değil ve bence bunu yapmak çok zor bir şey olurdu." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna tartışmaları

Öte yandan Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvendiğini ve anlaşmanın yapılacağına inandığını belirtti.

Trump, Putin'in Ukrayna barış müzakereleri sürecinde "iyi olacağını" belirterek, "Pek çok hayatı kurtarmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz, Ukrayna ve Rusya - bu bizim hayatlarımız değil, ama bu durum Üçüncü Dünya Savaşı ile sonuçlanabilir." yorumunu yaptı.

Signal'den Yemen savaş planlarının paylaşılması tartışması

Diğer yandan Trump, Yemen savaş planlarının paylaşıldığı bir Signal sohbet grubuna, The Atlantic'in editörü Goldberg'in "yanlışlıkla" eklenmesi olayıyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

Trump, bu konuda hem Savunma Bakanı Pete Hegseth'e hem de Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'a güvendiğini söyleyerek, "Onunla (Hegseth) bir konuşma yaptım, olumlu bir konuşma. Bence kendini toparlayacak." dedi.

Waltz'un da bu konudan dolayı medyada epey eleştirildiğini kaydeden ABD Başkanı, "Waltz'un iyi durumda olduğunu" dile getirdi.

Sınır güvenliğine vurgu

Sınır güvenliği ve düzensiz göçmenlerin ülkeye girişi konusunda önceki Joe Biden yönetimini eleştiren Trump, kendi başkanlığı döneminde sınır güvenliği konusunda "çok başarılı" adımlar attıklarını anlattı.

Amerikalı milyarderlerin yakınlığı

ABD Başkanı, bu dönemde çok sayıda Amerikalı milyarderle nasıl yakın bir ilişki kurduğu ile ilgili bir soruya yanıt verirken, "Bu sadece daha yüksek bir saygı seviyesi. Bilmiyorum. Belki de başlangıçta beni tanımıyorlardı ama şimdi tanıyorlar." ifadesini kullandı.