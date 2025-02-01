Trump'dan Putin görüşmesine dair yeni açıklama

Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini belirtti.

"Konuşacağız ve bence belki de önemli bir şey yapacağız. Biz bu savaşı sona erdirmek istiyoruz. Ben başkan olsaydım bu savaş başlamayacaktı" diyen Trump, Putin'le doğrudan konuşup konuşmadığı sorusu üzerine Trump, bunu söylemek istemediğini vurguladı.