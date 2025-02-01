Trump'dan Putin görüşmesine dair yeni açıklama
ABD başkanı Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevapladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili sorulara yakında görüşeceklerini belirterek cevap veren isim, Rusya-Ukrayna Savaşı için 'önemli' adımlar atabileceklerini belirtti.
AA
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Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini belirtti.
"Konuşacağız ve bence belki de önemli bir şey yapacağız. Biz bu savaşı sona erdirmek istiyoruz. Ben başkan olsaydım bu savaş başlamayacaktı" diyen Trump, Putin'le doğrudan konuşup konuşmadığı sorusu üzerine Trump, bunu söylemek istemediğini vurguladı.