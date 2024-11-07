Trump'ı zafere götüren, Harris'e kaybettiren detay ortaya çıktı

ABD Başkanlık Seçimleri’nde Başkan Joe Biden’ın çekilmesiyle yarışa giren Demokrat Kamala Harris, Cumhuriyetçi Donald Trump karşısında büyük hezimet yaşadı.

Harris; Wisconsin, Michigan ve Pennsylvania gibi Demokrat Parti geleneğine yakın eyaletleri bile kaybederken, 223 delegede kaldı. Trump başkanlık için yeter sayı olan 270’yi aşarak 294 delegeye ulaştı. Sonuçlar henüz resmi olarak açıklanmadı fakat Donald Trump’ın bir kez daha ABD Başkanı olarak Beyaz Saray’a gitmesi kesinleşti.

Peki Kamala Harris nasıl kaybetti? Öncelikle Trump yaşlılar ve beyaz seçemenler arasında iyi performans gösterdi. BBC’nin haberine göre; geleneksel düşünce biçimi bu yıl biraz değişti. Trump parti tabanında popülaritesini korudu fakat genel olarak Demokratlara oy veren demografilerde kazanımlar elde etti.

Latin seçmenler: Trump mitinginde sahneye çıkan bir komedyenin Porto Riko’dan “çöp adası” olarak bahsetmesine karşın Harrris, Latin seçmenden Biden’ın 2020 yılında aldığından yüzde 13 az oy aldı. Biden’ın yüzde 65 oy aldığı seçmen grubundan Harris’e ancak yüzde 52 oy çıktı.

Kadınlar: Kamala Harris’in kampanyası kadınlardan daha fazla oy getireceğine inandıkları kürtaj haklarını önceliklendirdi. Harris kadın oylarının yüzde 53’ünü aldı. Biden 2020 seçimlerinde kadınlardan yüzde 57 oy almıştı.

Genç seçmenler: Harris 30 yaş altı seçmende yüzde 6 oy kaybetti. Biden 2020’de yüzde 60 oy almıştı.