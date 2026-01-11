Trump'ın 100 milyar dolarlık Venezuela davetine petrol devinden rest: Yatırım yapılamaz

Petrol şirketlerinin yöneticileri ile Beyaz Saray'da gerçekleşen toplantıda, çok uluslu petrol ve doğalgaz şirketi Exxon'un Trump'a rest çektiği iddia edildi.

Toplantıya katılan petrol devlerinin, Venezuela'nın dev petrol rezervi ile cazip fırsatlar sunduğunu ancak bölgenin yatırım için önemli değişikliklere ihtiyaç duyduğunu da vurguladığı öğrenildi.

"Tatırım yapılamaz durumda"

Exxon'un CEO'su Darren Woods, yatırımın ciddi riskler taşıdığına işaret ederek, "Orada varlıklarımıza iki kez el konuldu, üçüncü kez yeniden girmek önemli değişiklikler gerektirecek" dedi. Woods, Trump'ın 100 milyar dolarlık yatırım teklifine karşılık Venezuela'nın yatırım yapılamaz durumda olduğunu savundu.

Trump'tan petrol devlerine güvence

Trump ise petrol şirketlerine güvenlik garantisinde bulunarak şirketlerin Venezuela yerine doğrudan ABD ile muhatap olacaklarını ifade etti.

Venezuela'da faaliyet gösteren son büyük Amerikan petrol şirketi Chevron'du. Yeni süreçte ülkedeye girecek petrol şirketlerine Trump yönetimi karar verecek. ABD, Venezuela petrolünün satışını kısıtlayan yaptırımları kaldırmak için harekete geçerken ülkedeki yeni yönetim ise satışlar üzerinde kendi kontrollerinin de olmasını istiyor.

Öte yandan Trump, ABD mahkemelerinin Venezuela petrolünden elde edilen gelirlere el koymasını yasaklayan bir başkanlık kararnamesi de imzaladı. Beyaz Saray da bu fonların Venezuela'ya ait egemen varlıklar olduğunu ve sadece devletler arası diplomatik amaçlarla tutulduğunu bildirdi.