Trump'ın 16 golf sahası var!

28 Ağustos 2019

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek yıl ABD'de yapılacak G7 Zirvesi'nin Miami'de kendisine ait Doral Golf Tesisleri'nde yapmayı planladığını açıklayınca gözler bir anda Trump'ın varlıklarına çevrildi.

Tesislerin yeterince büyük ve konforlu olduğunun altını çizen Trump, Miami havalimanına da sadece 5 dakikalık mesafede olduğunu söyledi. Ayrıca Trump, "bundan para kazanmayı planladığı" iddiasını da reddetti. Trump, ABD Başkanlığı'nın kendisine 3 ila 5 miyar dolar para kaybettirdiğini savunarak, sonraki G7 Zirvesi'yle ilgili "Para kazanmak istemiyorum. Öyle olsa 3 ila 5 milyar dolar kaybetmezdim" diye konuştu.

Trump'ın çağrısı sonrasında Business Insider'da yer alan bir habere göre Başkan Trump'ın dünya genelinde tam 16 golf tesisi bulunuyor. Bunların 12'si ABD'de yer alırken, Avrupa'da 3 büyük golf sahası ve Orta Doğu'da 1 tane golf tesisi bulunuyor. Ayrıca şu an 3 golf sahasının daha yapım aşamasında olduğu belirtiliyor.

Trump golf tutkusuyla tanınan bir lider. Göreve geldiğinden bu yana Trump'ın golf sahalarına 202 kez ziyarette bulunduğu ve 93 kez golf oynadığı belirtiliyor.

Trump'ın sahip olduğu golf tesisleri içinde özellikle New York'daki saha ihtişamıyla öne çıkıyor. 18 delikli golf sahasının bulunduğu 269 mkilyon dolarlık tesiste tenis kortları ve büyük bir yüzme havazu kompleksi bulunuyor.

ABD Başkanı'nın sahip olduğu yüzlerce dönümlük tesislerin bazılarında 5 yıldızlı oteller, fitness salonları bulunuyor. Hatta New Jersey'deki golf tesisinde saman üretimi yapalıyor.