Trump'ın ABD başkanlık koltuğuna oturması rubleye yaradı
Dolar/ruble paritesi 26 Aralık 2024'ten bu yana ilk defa 100 seviyesinin altına indi. Konunun uzmanları rublenin dolar karşısında yaklaşık yüzde 1'e yakın değer kazanmasını ABD Başkanı Trump'ın göreve resmi olarak başladığı tarihe denk gelmesine dikkat çekti.
AA
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Ruble, dolar karşısında yaklaşık yüzde 1'e yakın değer kazanırken, dolar/ruble paritesi 26 Aralık 2024'ten bu yana ilk defa 100 seviyesinin altına indi.
Moskova Borsası (MOEX) ise yüzde 0,83 değer kaybederek 2,905 puana geriledi. Dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 0,82 azalarak 897 puana düştü.
Analistler, Trump'ın Ukrayna savaşına yönelik müzakereleri başlatma vaadinin yanı sıra yüksek petrol fiyatlarının da rubleyi desteklediğini belirtiyor.