Trump'ın açıklamasının ardından İsrail'den İran'a yeni saldırdı

Orta Doğu'da savaş 4. haftasına girerken ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı açılmazsa İran'ın enerji altyapısının yok edileceği tehdidinde bulunmul ve İran'a 48 saat süre vermişti. Tahran ise Trump'a rest çekerek, İran'daki enerji tesislerinin vurulması halinde bölgedeki tüm ABD müttefeki ülkelerin enerji altyapılarının meşru hedef olacağını ilan etmişti.

Kritik sürenin dolmasına saatler kala Trump, İran'a 5 gün daha süre verdiğini açıkladı. ABD Başkanı, "derinlemesine, detaylı ve yapıcı" olarak nitelediği görüşmelerin başarısı üzerine Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdiğini duyurdu.

İsrail'den İran'a yeni saldırdı

İran müzakere iddialarını yalanlarken, İsrail ordusu açıklamaların hemen ardından Tahran'a yeni bir hava saldırısı başlattığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'a yeni dalga hava saldırısı başlatıldığı bildirildi. Saldırının, Trump'ın, İran'ın enerji altyapısına saldırıları 5 günlüğüne ertelediğini açıklamasından kısa süre sonra gerçekleşmesi dikkati çekti.

Trump, ABD'nin Tahran yönetimiyle son iki gündür "Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yürüttüklerini belirtmişti.