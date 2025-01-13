Trump'ın adayı Waltz duyurdu! Putin ve Trump yakın zamanda görüşebilir

ABD'nin seçilen Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na aday gösterdiği Mike Waltz, Putin ve Trump arasındaki görüşmeye ilişkin hazırlıkların sürdüğünü açıkladı. Waltz, görüşmenin önümüzdeki günlerde ya da haftalarda olacağını düşündüğünü söyledi.

20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamaya hazırlanan Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini ifade etmişti. Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı Mike Waltz, Putin ve Trump arasındaki telefon görüşmesinin önümüzdeki günler ya da haftalarda gerçekleşmesini beklediklerini dile getirdi. Waltz, "En azından önümüzdeki günlerde ya da haftalarda bir görüşme bekliyorum. Bu bir adım olacak ve bundan sonrasına bakacağız" şeklinde konuştu.

"Savaşın diplomatik olarak sona ermesi gerek"

ABC News'e açıklamalarda bulunan Waltz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın diplomatik bir çözümle sona ermesi gerektiğini vurguladı ve "Herkes bunun bir şekilde diplomatik olarak sona ermesi gerektiğini biliyor" dedi.

Waltz, Trump'ın Grönland ve Panama Kanalı'nı kontrol için askeri güç kullanma fikrine yönelik bir soruya ise, "Trump, Arktik bölgesinde ve Batı Yarımküre'de karşılaştığımız tehditler konusunda çok ciddi" cevabını verdi.

Daha önce bir basın açıklamasında, Trump Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini belirterek, "O görüşmek istiyor, biz de ayarlıyoruz. Başkan Putin görüşmek istiyor. Bunu açıkça söyledi. Biz bu savaşı bitirmeliyiz. Bu kanlı bir savaş" demişti. Trump, görüşmenin ne zaman gerçekleşeceğiyle ilgili bir detay vermemişti.

Kaynak: İHA