Trump'ın ağır Zelenski sözlerine Avrupa'dan yanıt!

Avrupa Komisyonu sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye yönelik sözlerini eleştirdi.

Günlük basın toplantısında ilgili soruyu yanıtlayan Stefan de Keersmaecker, Zelenski'nin meşru, özgür, adil ve demokratik bir seçimle göreve geldiğini ifade etti.

"Ukrayna, bir demokrasidir. Putin'in Rusya'sı ise değildir" diyen Komisyon sözücü, ABD'lilerin sözlerinin onlara sorulması gerektiğini dile getirdi.

Trump, dün Zelenski'yi Ukrayna'da seçim yapılmaması nedeniyle eleştirerek, "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenski, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." ifadesini kullanmıştı.