Trump’ın atadığı savcılardan istifa etmeleri istendi
ABD Adalet Bakanlığı ülkenin eski başkanı Donald Trump’ın atadığı federal savcılardan istifa etmelerini istedi.
ABD Adalet Bakanlığı, eski başkan Donald Trump’ın atadığı federal savcılardan istifa etmelerini istedi.
CNN’in bakanlıktan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump tarafından atanan 56 federal savcıyı ilgilendiren görev değişiminin haftalar sürebileceği belirtiliyor.
Haberde, Trump’ın atadığı federal savcılardan Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın vergi soruşturmasını yürüten Delaware savcısı ve Moskova ile Trump arasındaki ilişkileri inceleyen Connecticut savcılarının hassas soruşturmalar yönetiyor olmaları sebebiyle görevlerine devam edecekleri ifade edildi.