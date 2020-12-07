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Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin COVID-19 testi pozitif çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, avukatı Rudy Giuliani'nin COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. 

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Avukatı Rudy Giuliani'nin COVID-19 testinin pozitif çıktığını Twitter hesabından yaptığı bir açıklamada duyuran ABD Başkanı Donald Trump, "New York tarihinin en iyi belediye başkanı ve aynı zamanda ABD tarihindeki açık ara en usulsüz seçimini teşhir etmek için yorulmadan çalışan Rudy Giuliani'nin Çin virüsü testi pozitif çıktı. Geçmiş olsun Rudy, devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

Giuliani, Trump'ın başkanlık seçimine ilişkin itirazlarında bazı eyaletlerdeki davaları takip ediyor. 

Rudy Giuliani, sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapmadı. 