Trump’ın azil davası öncesinde Estonya vatandaşı olduğu iddia edildi

ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın Estonya vatandaşı olmak için başvurduğu ve başvurusunun kabul edildiği iddia edildi. Trump’ın iddia edilen bu hamlesi, ABD Senatosu çoğunluk lideri Chuchk Schumer’in, Trump’ın azil davasının 8 Şubat tarihinde başlayacağını açıklaması öncesinde geldi.

ABD Senatosu, eski başkan Donald Trump’ı 6 Ocak tarihinde hükümete karşı bir ayaklanma için halkı kışkırtmakla suçlanmıştı. Trump’ın azil davası, suçlama dayanağının pazartesi günü meclisin senatoya suçlama dayanağını göndermesi ile başlayacak. Senatörler salı günü jüri üyesi olarak yemin edecekler, ardından Temsilciler Meclisi görevden alma yöneticileri ve eski başkanın savunması 8 Şubat tarihine kadar evrak hazırlamak için zamana sahip olacaklar.

Schumer, senatonun normal işleyişine mahkeme görülene kadar devam edeceğini belirtirken, Başkan Biden yönetim kadrosunu oluşturmak için mahkemenin daha ileri bir tarihe ertelenmesini desteklediğini açıkladı.

Schumer, “Tek isteğimiz ülkemizin tarihindeki bu berbat dönemi arkamızda bırakmak, ancak iyileşme ve birlik ancak gerçeği görükten sonra sağlanabiliğr. Bu mahkeme de bunu sağlayacak” dedi.

SenatonunTrump’ı suçlu bulmak için 67 oya ihtiyacı var. Bu durumda 50 kişiden oluşan Demokratlar’ın tümü Trump’ı suçlu bulursa, 17 Cumhuriyetçi’nin desteğine ihtiyaç duyulacak.

Senato azınlık lideri Mitch McConnell, Trump’ın bir savunma hazırlayacak kadar zamanı olmayacağı konusunda endişelerini ifade ederek, suçlama dayanağının senatoya 28 Ocak’ta gönderilmesini istedi. Diğer yandan Beyaz Saray Sözcüsü Nancy Pelosi, Trump’ın da senato ile aynı süreye ship olacağını belirterek, Meclis’in Senato’dan önce bir iddianame hazırlayacağını söyledi.

Trump'ın azil davasını yürütecek dokuz demokrat temsilci ise şöyle: Maryland'den Jamie Raskin, Colorado'dan Diana DeGette, Rhode Island'dan David Cicilline, Teksas'tan Joaquin Castro, Kaliforniya'dan Eric Swalwell ve Ted Lieu, ABD Virgin Adaları temsilcisi Stacey Plaskett, Pennsylvania’dan Madeleine Dean ve Colorado'dan Joe Neguse olacak.